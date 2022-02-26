В Тюмени отменили этап Кубка мира по ледолазанию

Международная федерация альпинизма (UIAA) приняла решение отменить старты, запланированные к проведению на территории Российской Федерации. Среди них и III этап кубка мира по ледолазанию в дисциплинах "трудность" и "скорость", который должен был пройти в Тюмени с 4 по 6 марта на базе "Центра туризма и краеведения" ДТиС "Пионер".

"Помимо нашего этапа не состоятся и международные соревнования в Кирове, - прокомментировал президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. - Такое решение было принято, несмотря на то, что часть спортсменов уже приехали и готовы были выступать. Можно сказать, что для наших спортсменов этот сезон закончен. С большими надеждами будем ждать следующего".

Накануне Международная федерация лыжного спорта (FIS) также отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.