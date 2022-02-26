"Матч! Страна" в прямом эфире сегодня всем покажет "Битву на Туре"

Международные соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр среди мужчин и женщин "Битва на Туре" 26 февраля будут транслироваться на канале "Матч! Страна". Телезрители смогут рассмотреть все зрелищные трюки в исполнении сильнейших спортсменов России и Европы, снятые с различных ракурсов профессиональными операторами.

Трансляция начнется в 19:00, смотреть можно здесь.

Соревнования по сноуборду в олимпийской дисциплине биг-эйр пройдут на набережной Туры в центре города. На участие в них подали заявки сноубордисты из России, Бельгии, Швейцарии, Австрии, Сербии и Белоруссии. Призовой фонд - 10 000 евро.

В 2022 году проект реализуется региональным отделением "Федерация Сноуборда России" в Тюменской области совместно с Министерством спорта РФ, Ассоциацией лыжных видов спорта России, Федерацией сноуборда России, ГАУ ТО "ЦСП", при поддержке Международной федерации лыжных видов спорта – FIS, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) и Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team).