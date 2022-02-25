"Лыжне России" в Тюмени посвятят целую неделю

Фото - городского депспорта

Юбилейная 40-я Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в этом году в Тюмени будет длиться целую неделю, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

С 1 по 5 марта на лыжню на уроках физкультуры, тренировках и других занятиях выйдут школьники. В эти же дни "Лыжня России" пройдет и для взрослых тюменцев – работников предприятий и организаций приглашают на лыжные базы спортивной школы № 2.

Для участия нужно зарегистрироваться по адресу: ул. Луначарского, 10 с 28 февраля по 3 марта с 10 до 18 часов. Зарегистрировавшиеся участники смогут бесплатно взять в прокат лыжный инвентарь и покататься или принять участие в тестирование ВФСК ГТО – испытать свои силы в дисциплине "Бег на лыжах".

Лыжные базы спортивной школы № 2 находятся по адресам: ул. Барнаульская, 17/2, ул. Малышева, 37, корпус 1, ул. Судоремонтная, 1а/1, ул. Широтная, 263, корпус 1, ул. Гилевская роща, 1, ул. Аккумуляторная, 15. Прием нормативов ГТО пройдет по адресу: ул. Барнаульская, 17/2.

6 марта на стадионе Аграрного университета Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2 к.1) стартуют спортивные забеги. Лыжники младше 18 лет преодолеют дистанцию 5 км, спортсмены от 18 лет и старше пробегут 10 км. Выдача стартовых номеров: с 8 до 10 часов, начало забегов – в 11.00.