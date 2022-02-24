Победители фестиваля "Спецоперация Лед" получили заслуженные награды

Фото -ГИБДД Тюменской области

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко вручил награды победителям фестиваля "Спецоперация Лед".

Среди водителей силовых структур в классе "Передний привод" победила команда полка ДПС ГИБДД по Тюменской области в составе автоинспекторов Фирдуса Рамазанова и Евгения Коцубы. В классе "Полный привод" лучшей стала команда отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Тюмени.

Лучшие результаты среди автоспортсменов-дрифтеров показали Анна Стикурова, Сергей Серкин и Роман Зазулин.

Победителями среди автоспортсменов в трековых гонках в классе А-1600 стали Владислав Епимаков, Максим Удовенко и Денис Саликов. В классе- Д2-2500 "Волга" - Артем Филатов, Александр Дубровин и Дмитрий Молоков.