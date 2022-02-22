В "Битве на Туре" за победу будут бороться участник Олимпиады, чемпионы Европы и России

Фото из архива Extreme Team

Фестиваль сноубордистов "Битва на Туре" в этом году приобрел статус международного и мастерство в биг-эйре на выстроенной для соревнований конструкции будут демонстрировать не тольско российские спорсмены, но и из Австрии, Бельгии, Сербии и Швейцарии.

Среди участников соревнований ожидается Николас Хубер из Швейцарии. На Олимпийских играх в Пекине он в выступил в слоупстайл и биг-эйр. В числе звездных атлетов Матия Миленкович – чемпион Европы по биг-эйру из Сербии.

Зрелищность мероприятию обещает и участие в нем сильнейших российских сноубордистов. Варвара Романова (Москва) – кандидат в мастера спорта, она уже завоевала первое место на Первенстве России в акробатических дисциплинах среди юниоров и Кубок России по сноуборду в дисциплине биг-эйр, слоуп-стайл и биг-эйр. Ярослав Ленчевский (Москва) – чемпион России 2021 года, чемпион Первенства России 2020 года. Самый юный участник соревнований – пятнадцатилетний Данил Осипов из Тюмени, воспитанник ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки", рассказали в пресс-службе Extreme Team.

Президент Союза экстремальных видов спорта (Extreme Team) Иван Шмонин:

В этом году требования к мероприятию намного выше из-за его статуса. Это обязывает нас более масштабно и более детально застраивать локацию. Также мы уделили большое внимание приглашению спортсменов из-за сложностей с введенными антиковидными ограничениями и довольно плотным графиком соревнований в календаре FIS. Ранее в Тюмени не проводились международные соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр, в этом году мы впервые заявим о развитии проекта на международной арене.

Проект реализуется РО ООО "Федерация Сноуборда России" в Тюменской области совместно с Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Международной федерации лыжных видов спорта – FIS, Министерства спорта РФ, Федерации сноуборда России, Правительства Тюменской области, Администрации города Тюмени, Visit Tyumen, а также Фонда президентских грантов, коммерческих партнеров и спонсоров.

Фестиваль пройдет 26 февраля. Трансляцию можно смотреть на канала "Матч Страна".