Иван Якимушкин: соревнования принесли бурю эмоций

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Серебряный призер Олимпиады в Пекине Иван Якимушкин рассказал, что для него соревнования выдались сложными и по прилету из-за положительного текста на ковид пришлось пропустить три дня тренировок, но несмотря на это смог собраться и занять второе место в масс-старте.

"Для меня была сложная Олимпиада, я накануне заболел, по приезду в Пекин меня высадили на карантин, я не мог тренироваться, тестировали каждый день. Сидел взаперти и понимал, что может не сложиться… И я рад, что смог завоевать серебро! Это важно и нужно уехать с первой Олимпиады с медалью, чтобы на будущее быть в себе более уверенным", - рассказал спортсмен.

Иван отметил, что олимпиада подарила ему бурю эмоций, теперь у спортсменов несколько дней на восстановление, а затем он вместе с Денисом Спицовым и Татьяной Сориной 26 февраля примет участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

"Приехали буквально на один-два дня. Олимпиада олимпиадой, но борьба за Кубок мира продолжается. Для нас это основное, так как олимпиада раз в четыре года, а Кубок мира - показатель того, как ты двигаешься по сезону", - отметил Якимушкин.

Иван Якимушкин впервые участвовал в Олимпиаде. Тренер и отец Ивана Андрей Якимушкина поделился, что болели за Ивана всей семьей, а мама так переживала, что даже не включала телевизор: "Иван не был настроен на успех, и это достижение стало для него неожиданностью, а я, конечно, надеялся. Теперь будем готовиться на следующие Олимпийские игры-2026 в Милане, возраст еще позволяет".