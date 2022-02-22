"Спецоперацию Лед" в Тюмени откроют парашютисты

23 февраля в Тюмени пройдет "Спецоперация Лед" - симбиоз автогонок дрифтеров, трековых автоспортсменов и заездов силовиков на служебных и патрульных автомобилях.

В этом году различные активности, связанные с мероприятием, будут проходить на двух берегах Тюменской набережной, чтобы горожане могли с учетом эпидемиологической ситуации поучаствовать в мастер-классах, интерактивных площадках, посмотреть выставки военной техники, в том числе БТР и военного робота, и ретротехники, попробовать чай из полевых кухонь.

В третий раз в мероприятии участвуют лучшие спортсмены-парашютисты, за плечами каждого около тысячи прыжков с парашютом, они приземлятся на лед Туры с флагами России, Тюменской области и цветными дымовыми шашками. Прыгать они будут с вертолета Ми-8АМТ в районе моста Влюбленных, начало - в 13:00.

Волонтеры вручат зрителям памятки по безопасности дорожного движения, световозввращатели, юным тюменцам – шарики и книжки-раскраски.

Открытие "Спецоперации "Лед" запланировано на 13 часов, с 12 до 15 часов можно посмотреть выставки и принять участие в интерактивах на набережной, как с Заречной части города, так и с улицы Республики.