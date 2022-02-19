Тюменские спортсмены-медалисты Зимних игр в Пекине получат от региона денежные подарки

17:17 19 февраля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Размеры единовременных денежных выплат для тюменских спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде в Пекине, объявило правительство Тюменской области.

"Обладатели золотых медалей получат по 10 млн рублей, серебряные призеры - по 8 млн рублей, бронзовые - по 5 млн рублей", - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

На сегодня на счету тюменских спортсменов шесть олимпийских медалей: две бронзы у Александра Логинова, по серебряной медали у Дениса Спицова и Ивана Якимушкина, по золоту у Татьяны Сориной и Дениса Спицова.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2022