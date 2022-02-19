Тюменские спортсмены-медалисты Зимних игр в Пекине получат от региона денежные подарки

Размеры единовременных денежных выплат для тюменских спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде в Пекине, объявило правительство Тюменской области.

"Обладатели золотых медалей получат по 10 млн рублей, серебряные призеры - по 8 млн рублей, бронзовые - по 5 млн рублей", - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

На сегодня на счету тюменских спортсменов шесть олимпийских медалей: две бронзы у Александра Логинова, по серебряной медали у Дениса Спицова и Ивана Якимушкина, по золоту у Татьяны Сориной и Дениса Спицова.