Денис Спицов принес Тюменской области вторую золотую медаль Олимпиады

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Воспитанник ОСШОР Носковой, тюменский лыжник Денис Спицов в составе команды завоевал золотую медаль в мужской эстафете 4 х 10 км на Олимпиаде в Пекине.

В составе команды выступили Алексей Червоткин (№1), Александр Большунов (№2), Денис Спицов (№3), Сергей Устюгов (№4) Каждый спортсмен прошел свою дистанцию со значительным отрывом от соперников.

Червоткин передал эстафету с Большунову с преимуществом в 24 сек. Денис принял эстафету от Александра Большунова с отрывом от соперников в 59 сек и передал Сергею Устюгову с отрывом в 44 сек. Сергей Устюгов завершил эстафету с минутным преимуществом.

"Поздравляет весь тренерский состав, всех родных и близких, всех тюменцев, кто болел и верил! Отдельные поздравления и благодарность тренерам Дениса – Евгению Ванюкову и Андрею Иванову!" - пишет депспорта Тюменской области.

На счету тюменцев уже четыре медали: бронзовая (Александр Логинов), серебряная (Денис Спицов) и две золотых (Татьяна Сорина и Денис Спицов).

Фото - https://t.me/Match_TV