Успешные тюменские спортсмены получат стипендию

13:12 08 февраля 2022
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83 молодых спортсмена получат государственную спортивную  стипендию за свои достижения. Отбор претендентов стартовал. Напомним, что стипендия в Тюменской области вручается ежегодно, начиная с 2005 года. 

В отборе могут принять участие спортсмены не старше 23 лет, которые проходят спортивную подготовку, являются членами региональных сборных, победители или призеры всероссийских и международных соревнований  2021 года, в том числе первенств России,  Европы, мира, финальных соревнований по видам спорта спартакиады молодежи России.

Документы для участия в отборе необходимо направить в срок не позднее 14 марта 2022 года в департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 34/1, каб. 202.

 

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