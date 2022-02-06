Тюменец завершил выступление на Спартакиаде учащихся России по сноуборду

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

Финал XI зимней Спартакиады учащихся России по сноуборду состоялся в городе Миасс Челябинской области. Тюмень на соревнованиях представлял спортсмен ГАУ ТО ЦСО "Воронинские горки" Даниил Кочергин.

За медали боролись юниоры и юниорки 2005-2006 годов рождения. В дисциплине "параллельный слалом-гигант" тюменец занял 21-ое место, остановившись на этапе квалификации. В дисциплине "параллельный слалом" тюменский сноубордист стал 18-м.

Напомним, при параллельном слаломе два спортсмена спускаются по параллельным трассам с установленными на них флагами синего и красного цветов. Побеждает спортсмен, прошедший дистанцию быстрее, при условии соблюдения правил прохождения трассы. Гигантский слалом, в целом, проводится по тому же принципу, но отличается большими расстояниями ворот и, следовательно, более высокими скоростями.

Всего в соревнованиях приняли участие порядка 80 юношей и девушек из 21 субъекта России.