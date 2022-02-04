Александр Моор пожелал тюменским спортсменам успехов на Зимних играх в Пекине

4 февраля в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Видеообращение со словами поддержки в адрес сборной России, в которую вошли тюменцы, записал Александр Моор:
Спортсменам придется выступать без национальных символов и без российских болельщиков на трибунах. Наша с вами поддержка очень важна! Пусть всеобщий посыл укрепит в тюменских спортсменах уверенность в своих силах!
Прямую трансляцию открытия Игр покажет телеканал "Россия-1" в 15:00 (мск), повтор в записи можно посмотреть в 00:55 (мск) и 5 февраля в 06:00 на телеканале "Матч! Страна".
Расписание трансляций здесь. Следить за событиями Олимпиады в круглосуточном режиме можно на сайте Олимпиады и Спортинфо.рф.
Тюменские спортсмены начнут борьбу за олимпийские награды 5 февраля. В их числе - биатлонист Александр Логинов, лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
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