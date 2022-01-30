Первенство УрФО по греко-римской борьбе принесло тюменцам 7 медалей

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

В Магнитогорске завершилось Первенство Уральского федерального округа по спортивной борьбе (греко-римская) среди юношей до 18 лет.

Сборная команда Тюменской области продемонстрировала отличные результаты, завоевав 7 медалей из 12 возможных.

Бронзовыми призерами соревнований стали Егор Егоров (весовая категория 65 кг), Александр Ульянов (71 кг), а также Артём Пуданов и Илья Тюнягин (92 кг). В весовой категории 45 кг второе место занял Эрик Хасанов. Роман Матаев стал лучшим в категории 48 кг.