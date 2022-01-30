Тюменки выступят на Первенстве УрФО по боксу

В Челябинске с 1 по 6 февраля пройдёт Первенство Уральского федерального округа по боксу. Выступят юниорки (17-18 лет), девушки (15-16 лет) и девочки (13-14 лет).

Соревнования пройдут на базе МБУ СК "Метар-спорт". Предварительные бои пройдут со 2 по 4 февраля, финальные - 5 февраля, начало - в 12:00 по местному времени.

Сборную команду Тюменской области в различных весовых категориях представят семь спортсменок:

* Ирина Желнина (21 год, 63 кг),

* Карина Муртазина (16 лет, 50 кг),

* Ярослава Бояркина (17 лет, 80 кг),

* Элина Колчакова (15 лет, 48 кг),

* Анастасия Гобец (12 лет, 42 кг),

* Яна Берсенева (13 лет, 46 кг),

* Валерия Божко (13 лет, 54 кг).