Тюменки выступят на Первенстве УрФО по боксу

В Челябинске с 1 по 6 февраля пройдёт Первенство Уральского федерального округа по боксу. Выступят юниорки (17-18 лет), девушки (15-16 лет) и девочки (13-14 лет).
Соревнования пройдут на базе МБУ СК "Метар-спорт". Предварительные бои пройдут со 2 по 4 февраля, финальные - 5 февраля, начало - в 12:00 по местному времени.
Сборную команду Тюменской области в различных весовых категориях представят семь спортсменок:
* Ирина Желнина (21 год, 63 кг),
* Карина Муртазина (16 лет, 50 кг),
* Ярослава Бояркина (17 лет, 80 кг),
* Элина Колчакова (15 лет, 48 кг),
* Анастасия Гобец (12 лет, 42 кг),
* Яна Берсенева (13 лет, 46 кг),
* Валерия Божко (13 лет, 54 кг).
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