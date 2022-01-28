Часть массовых спортивных мероприятий в Тюменской области перенесена из-за коронавируса на поздние сроки

С целью предотвращения распространения COVID-19 и в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе с учетом данных Управления Роспотребнадзора по Тюменской области департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования сообщает о переносе всех массовых мероприятий на более поздний срок.

Как пояснили в депспорта, речь идет о региональных физкультурных и спортивных мероприятиях, массовых мероприятиях в системе дополнительного образования, патриотического воспитания и добровольческой деятельности. В указанный период рекомендуется проводить мероприятия в онлайн-формате.

Решение принято с целью недопущения смешивания потоков из различных муниципалитетов, в которых ситуация с заболеваемостью складывается по-разному. От этого же зависит и проведение массовых мероприятий в муниципальных образованиях - решение об их переносе принимаются на местах.

В плановом режиме на территории региона проводятся межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия.

Напомним, по решению Оперштаба в регионе с 31янвая по 12 февраля школы, колледжи переведены на дистант, приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Исключение сделано лишь для тренировок спортивных сборных команд Тюменской области и Российской Федерации.