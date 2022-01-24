Тюменские банкиры и дублеры играют в Кубке регионов УЕФА

Фото - департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования ТО

В Тюмени состоялся очередной тур межрегионального этапа Кубка регионов УЕФА по футболу среди команд IV дивизиона. В его рамках прошло три матча, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Любительский "Сибинтел" потерпел поражение от СШ "Прибой" – 2:0. Авторами голов стали Павел Шакуро и Денис Бобров.

В противостоянии дублёров ФК "Тюмень" и "Газпромбанка" верх взяли банкиры – 4:1. У проигравших, которых тренирует Вячеслав Афонин, забил Михаил Трофимов.

У "Газпромбанка" отличился Сергей Лебакин, а хет-трик оформил Александр Бирюков – воспитанник Афонина, под руководством которого он начинал путь в футбол сначала в детской секции, а затем и в дубле "Тюмени". Уже несколько лет летом он играет вне родного города. В последнем сезоне в составе "Металлурга-Магнитогорска" он занял первое место в первенстве страны среди команд третьего дивизиона. 24 гола и 22 результативные передачи принесли ему звание лучшего футболиста того турнира.

Ещё в одном матче тюменских состязаний футболисты "ТДСК" отправили 12 безответных мячей в ворота "Юпитера". Треть из них на счету Артёма Никонова. Дубли сделали Вячеслав Менов и Денис Хацкевич. По разу отличились Никита Беляев, Иван Артемьев и Александр Авдюков. Отметим и автогол юного Тамерлана Головко.

Лидирует в турнире "Газпромбанк" (15 очков). Его преследуют "ТДСК" (12) и дублёры ФК "Тюмень" (9).