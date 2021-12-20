Формейшн "Вера" заняла второе место на чемпионате мира в Бремене

11:39 20 декабря 2021
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Сборная Тюменской области по танцевальному спорту 18 декабря представила Россию на Чемпионате мира в латиноамериканской программа среди команд формейшн. "Вера" стала второй командой мира, взяв серебро с новой постановкой "Предвкушение". 

Чемпионат мира прошел в Бремене, впервые после двух лет пандемии. На паркете выступили тринадцать сильнейших команд мира. Первое место заняла команда из Бремена, тюменцы конкурентам уступили лишь один балл. 

Тюменцы новую постановку, а также "Оскар" и другие смогут посмотреть уже сегодня, 20 декабря, концерт пройдет в ДК "Нефтяник", сообщили в Федерации танцевального спорта Тюменской области.

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