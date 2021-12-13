Тюменские воркаутеры одержали победу в чемпионате Европы по стритлифтингу

Фото - https://www.instagram.com/kuharuk_ruslan/

Глава Тюмени Руслан Кухарук поздравил команду Street Workout и лидера воркаут-движения Сергея Мехнина с победой в чемпионате Европы по стритлифтингу.

"Сергей Мехнин сообщил мне, что его команда одержала победу в Чемпионате Европы по стритлифтингу. Тюменцы участвовали в соревнованиях первый раз и завоевали несколько индивидуальных побед, показав прекрасные результаты. Все восемь участников с призовыми местами!" - сообщил в своем Instagram-аккаунте Руслан Кухарук.

Гава муниципалитета считает, что многие жители города знают участников команды Street Workout, их лидера Сергея Мехнина, и с удовольствием участвуют в проектах, которые они реализуют, в том числе в "Армейской зарядке", "Сам себе тренер!", а также в соревнованиях по подтягиваниям. На разных культурно-массовых мероприятиях спортсмены впечатляют всех зрителей своей ловкостью и силой, чем запускают очередную волну интереса, привлекая к занятиям спортом новых людей, уверен глава города.

Помимо этого, воркаутеры активно продвигают установку турников в городских зонах отдыха. "Установка турников — одна из самых востребованных просьб тюменцев. Благодаря рекомендациям спортсменов был разработан перечень типовых решений для благоустройства дворовых территорий... Ребята всегда принимают активное участие в городских проектах, направленных на то, чтобы максимально пропагандировать воркаут. А это значит, что больше тюменцев будут здоровыми, научатся ставить правильные цели и стремиться к результату — устанавливать рекорды не только в спорте, но и в других сферах жизни", - отметил Руслан Кухарук.