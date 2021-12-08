Капитан сборной России по спортивной гимнастике проведет мастер-класс для тюменских детей

Капитан сборной России по спортивной гимнастике Давид Белявский проведет мастер-класс для юных тюменских гимнастов, встреча с олимпийским чемпионом пройдет 9 декабря в "Центре спортивной гимнастики". Мастер-класс начнется в 9.30 с разминки. В 12.00 продолжит встречу беседа с воспитанниками и тренерами спортивной школы. На 12.20 запланированы автограф и фотосессии.

Воспитанник ДЮСШ "Локомотив" Давид Белявский – олимпийский чемпион в командном многоборье, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в упражнениях на параллельных брусьях, чемпион мира 2019 года в командном многоборье, семикратный чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, двукратный победитель Европейских игр. Вместе с товарищами по команде Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным впервые за 25 лет завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в командном многоборье, сообщили в региональном депспорта.