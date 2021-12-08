Тоболячка признана лучшим методистом спортшкол России

Сотрудник Тобольской ДЮСШ №1 Татьяна Малиновская стала победителем XI Всероссийского конкурса "Лучший работник спортивной школы - 2021" в номинации "Старший инструктор-методист, инструктор-методист, методист".
Награду Милиновской вручили в торжественной обстановке вручили министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и президент Всероссийского объединения представителей спортивных школ Александр Паршиков.
На федеральном уровне участие приняли 94 номинанта из 41 регионов. Победители определялись в двух категорях: детско-юношеские спортшколы и спортшколы олимпийского резерва. Татьяна победила в категории методистов ДЮСШ дистанционным голосованием членов Президиума ВОПШ. сообщили в региональном депспорта.
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