МФК “Тюмень” сегодня сыграет против чемпиона Франции - клуба "Аньер-Вельнёв"

Губернатор Александр Моор уверен, что футболистам МФК “Тюмень” по силам повторить успех 2019 года и выйти в Финал четырех Лиги Чемпионов УЕФА.

В Тюмени проходит элитный раунд престижного турнира. За три игровых дня четырем командам предстоит определить сильнейшего. 2 декабря МФК “Тюмень” сыграет против чемпиона Франции - клуба "Аньер-Вельнёв", 3 декабря нашим соперником станет победитель прошлого сезона в Беларуси "Витэн", а 5 декабря, в воскресенье, - чемпион Казахстана "Кайрат".

Всего в элитном раунде участвует 16 команд. Помимо Тюмени игры параллельно проходят в Пльзене (Чехия) и в Лиссабоне (Португалия).

“Победитель каждой группы проходит в Финал четырех. Два года назад тюменцам это удалось. Верю, что и в этот раз наши ребята дадут соперникам бой! А мы с вами сможем насладиться красивой игрой”, - написал губернатор Александр Моор в своих социальных сетях.

Игры пройдут в СК “Центральный”. Для прохода в зал у болельщиков попросят предъявить QR-код. Заполняемость трибун по правилам не может превышать 70 %. Матчи будут транслироваться на федеральных каналах "Матч! Страна", "Матч! Арена", "Матч! Игра" и на региональном телеканале “Тюменское время”.