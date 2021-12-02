В Нижневартовске состоится XVIII Кубок мира по боксу нефтяных стран

В Нижневартовске с 7 по 11 декабря состоится XVIII Кубок мира по боксу нефтяных стран среди мужчин и женщин 19-40 лет, посвященный памяти Героя социалистического труда Ф.К. Салманова.

Соревнования пройдут при поддержке ПАО "НК "Роснефть". В этом году за титул сильнейших боксеров в 13 весовых категориях среди мужчин и в 6 весовых категориях среди женщин будут бороться более 150 спортсменов из 17 стран мира (Монголии, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Украины, Беларусии, Польши, Швеции, Латвии, Чили, Эстонии, Кипра, Гвинеи, Сьерра-Леоне, Узбекистана и России). Обладатели золотых медалей Кубка мира по боксу смогут рассчитывать на титул "Мастер спорта международного класса".

Прямая трансляция соревнований будет организована на сайте Федерации бокса России.