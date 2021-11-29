Тюменец стал призером всероссийских соревнований по фигурному катанию

В Тюмени завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан". На катке "Прибоя" соревновались около 50 кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта из 11 субъектов страны.

Спортсмены выступили с короткой и произвольной программой. Воспитанник тюменской спортивной школы "Прибой" Егор Карнаухов завоевал бронзу, показав результат 157,78 баллов. Фигурист уже 11 лет занимается этим направлением, покоряя все новые вершины.

– Перед выступлением Егор очень волновался, все таки мы поставили совершенно новую программу. Короткую откатал уверенно, а на произвольную ставили задачу – выполнить КМС, но, к сожалению, во время проката упал. Выступлением я довольна, потому что программа сложная, новая, будем стараться исправлять ошибки, чтобы хорошо выступить на следующих стартах, – делится тренер 15-летнего призера Наталья Карасева.

В шаге от призового места остановился еще один воспитанник спортивной школы "Прибой" Глеб Ковтун. Спортсмен занял четвертое место среди возрастной группы "мужчины", набрав 185,97 баллов за короткую и произвольную программы.