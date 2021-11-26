Тюменец стал первым финалистом шоу "Русский Ниндзя" на СТС

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Скалолаз из Тюмени, член команды Extreme Team Станислав Кокорин уже в первой серии экстремального шоу "Русский ниндзя" на телеканале СТС, минуя полуфинал, вышел в финал шоу. Бороться за звание самого сильного героя проекта будут более двухсот участников со всей России, прошедших масштабный кастинг. Участниками первой серии стали 28 человек - и профессиональные спортсмены, и люди творческих профессий, не имеющие отношения к спорту.

"Русский ниндзя" — российская версия одного из самых известных экстремальных шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах. Ведущими шоу стали Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев.

Станислав Кокорин — профессиональный спортсмен, один из самых титулованных российских скалолазов, двукратный чемпион России и многократный чемпион мира. На отборочном этапе первого раунда Станислав показал второе время и вышел в "Гонку лидеров" вместе с ямальцем Русланом Алисолтановым — чемпионом России и Европы по лыжным гонкам. Станислав прошел “Гонку лидеров” первым и вышел в финал шоу "Русский ниндзя", он запланирован на конец декабря.

Станислав Кокорин: