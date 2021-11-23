Тюмень примет всероссийские соревнования по фигурному катанию

Фото - департамент спорта, физической культуры и дополнительного образования

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках "Тюменский меридиан" пройдут на катке "Прибой" 25 и 26 ноября. Заявки на участие в соревнованиях подали 12 регионов страны, всего около 70 человек по разрядам КМС и МС. Тюменскую область представляют фигуристы спортивной школы "Прибой" Тюмени и ДЮСШ № 1 Тобольска, сообщили в региональном департаменте спорта, физической культуры и дополнительного образования.

"В основном участникам от 12 до 15 лет. В первый день соревнований они выступят с короткой программой, а на следующий – с произвольной. По сумме баллов за обе программы и будут определены победители и призеры в каждом разряде. На этих соревнованиях кроме получения медалей и призов у спортсменов есть возможность выполнить нормы и требования для присвоения разряда КМС, а также звания "Мастер спорта России", – сообщают в пресс-службе тюменской федерации фигурного катания на коньках.

Соревнования будут проходить с соблюдением всех мер безопасности и осуществлением санитарных и противоэпидемиологических требований. Состязания пройдут без зрителей, но будет осуществляться онлайн трансляция в социальной сети "ВКонтакте".