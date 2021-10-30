ФК "Тюмень" сыграет четыре матча до конца года

Фото пресс-службы ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проведет четыре матча ОЛИМП-Первенства России II дивизиона ФНЛ среди команд четвёртой группы до конца 2021 года. Две игры пройдут на выезде, две на домашнем поле.

31 октября тюменцы встретятся с лидером турнирной таблицы "Волгой" в Ульяновске. 4 ноября предстоит матч на выезде с "Челябинском", который находится на второй строке. Тройку лидеров замыкает "Тюмень". По результатам 15 игр клуб набрал 32 очка, одержав 10 побед, три поражения и две ничьих.

Еще две игры в 2021 году предстоят на стадионе "Геолог". 9 ноября тюменские футболисты встретят "Звезду" из Перми, а 14 ноября – "Зенит-Ижевск". Пока неизвестно, позволит ли эпидобстановка болельщикам присутствовать на матчах.

С начала сезона крупных проигрышей из сыгранных матчей "Тюмень" не допустила. А вот разгромные выигрыши были. В 7-м туре 29 августа домашний поединок с "Торпедо" из Миасса закончился со счетом 8:1. В следующем туре тюменцы победили "Оренбург-2" - 7:3. Последняя игра 16 октября закончилась поражением приехавшей "Лады" из Тольятти - 0:7.

До перерыва на зиму команды проведут 20 туров сезона. Еще 10 предстоят весной и летом. Первая игра "Тюмени" после перерыва назначена на 3 апреля с "Ностой" из Новотроицка, пишет "Вслух.ру".