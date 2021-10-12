В Тюмени планируют провести очередной массовый забег

17 октября, в областной столице пройдет тюменский полумарафон. Традиционное мероприятие развернется в экопарке Затюменский (СШ № 2, ул. Барнаульская, 17/2). Торжественная церемония открытия соберет участников в 9:45, в 10 часов будет дан старт, сообщили в Тюменском многопрофильном центре.

Проверить свою выносливость в полумарафоне смогут профессиональные спортсмены, просто любители бега, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Возрастные категории: 18-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 (мужчины), 60 лет и старше (женщины), 65-69 и 70 лет и старше (мужчины). Им предстоит преодолеть дистанцию в 21 километр 98 метров.

Регистрация участников пройдет 13-15 октября с 10 до 18 часов в спортивной школе № 2 (ул. Луначарского, 10). Иногородние спортсмены могут подать документы 17 октября с 8.00 до 9.00 на месте старта! До 15 октября им следует отправить предварительные заявки на почту: sdusshor-2@mail.ru

Для участия в полумарафоне необходимо предоставить следующие документы: паспорт, медицинский страховой полис, договор о страховании (оригинал) от несчастных случаев/жизни и здоровья, оригинал справки медицинского учреждения о допуске с указанием дистанции к участию в полумарафоне, заверенный печатью (с предоставлением копии медицинского заключения). Карточка участника и согласие на обработку персональных данных заполняются на регистрации.