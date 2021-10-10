Тюменский ХК "Рубин" ждет непростая домашняя серия матчей

Фото пресс-службы ХК "Рубин"

После успешной выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ тюменский хоккейный клуб "Рубин" ждут домашние матчи. Первый состоится уже 10 октября с "Рязанью".

12 ХК "Рубин" будет встречать "Динамо СПБ" из Санкт-Петербурга, а 14 октября выйдет на лед со "СКА-Невой". К слову, в прошлом сезоне "Рубин" и "Динамо СПБ" дошли до полуфинала плей-офф ВХЛ, но проиграли "Металлургу" и "Югре" соответственно. Тюменцы завоевали бронзовые медали "Кубка Петрова", а чемпионом стала "Югра".

Четвертая домашняя игра пройдет 16 октября с "Химиком", который входит в топ-5 турнирной таблицы, пишет "Вслух.ру".

Отметим, в новом сезоне "Рубин" провел 10 игр, победив в восьми. Причем шесть матчей закончились в пользу тюменцев еще в основное время. Из двух проигранных исход решил овертайм. На счету "Рубина" 17 очков, команда также находится в пятерке сильнейших на данный момент.