Летний мотосезон в Тюмени закроют зрелищным суперкроссом

9 и 10 октября на мототреке спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корп. 4, микрорайон Антипинский) состоятся финальные этапы открытого летнего чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту. Завершат сезон соревнования по самой зрелищной дисциплине "Суперкросс". Начало заездов в 12.00.

Впервые будет использована современная конфигурация мотоциклетной трассы со скоростными и длинными прыжками. Благодаря искусственному треку, вся борьба развернётся на глазах у зрителей. Короткая дистанция позволит держать внимание от начала и до конца гонки. В этом году в программу соревнований включен популярный в молодежной и подростковой среде мотолюбителей класс "Пит-байк".

На мототреке соберутся призёры и победители зональных, областных и окружных соревнований из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Шадринска, Омской и Свердловской областей. Возраст участников от 6 лет.

Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".