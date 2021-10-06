ФК "Тюмень" обыграл "Челябинск" в принципиальном матче

Фото - пресс-служба ФК «Тюмень»

Футболисты "Тюмени" со счетом 3:0 одержали победу над гостями из Челябинска в ОЛИМП-Первенстве России среди команд клубов II дивизиона ФНЛ.

В первой половине на поле голами отличились Антон Полюткин, Данил Карпов.

Вторую часть матча челябинцы пытались отыграться и несколько ударов по воротам результата не принесли. На 63-й минуте тюменцы забили еще один гол. Вышедший на замену Артемий Малеев прервал передачу, мяч отскочил к Карпову, который молниеносно отравил его Антону Бочарову. Тот реализовал фактический выход один на один – 3:0.

По словам тренера, это был принципиальный матч. "С челябинской командой всегда играем напряжённые встречи, в силовой футбол. Ребята молодцы, выстояли. Было достаточно моментов, но, к сожалению, не все удалось реализовать. Но я думаю зрителям было интересно наблюдать за этой встречей! Итогом довольны! - комментирует главный тренер ФК "Тюмень" Игорь Меньщиков.

Отставание тюменцев от "Челябинска" составляет два очка. Лидирует же в четвертой группе ФНЛ-2 ульяновская "Волга", у которой на четыре балла больше. Уже скоро "Волга" приедет в Тюмень. Ещё один принципиальный матч состоится 10 октября. Начало - в 14:00, сообщает областной депспорта со ссылкой на пресс-службу ФК "Тюмень".