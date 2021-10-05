Юные футболисты из Тюмени победили на региональном первенстве

В Тобольске завершилось первенство Тюменской области по футболу среди юношей 2008-2009 г.р. На стадионе "Тобол" встретились команды из Тюмени, Тобольска, Тюменского и Исетского районов.

Юные футболисты из тюменской команды "Тура-2008" оказались сильнее всех своих соперников, завоевав золотые медали первенства. На втором месте расположились спортсмены команды "Мечта" из Исетского района, замкнули тройку лидеров тобольские ребята из команды "Тобол".

– В команде находятся мальчики, которые тренируются уже более 5 лет. Всегда играем на результат, это первенство – не исключение. Ехали с настроем на 1 место. Эта победа не первая в нашей копилке – два года назад мы стали победителями первенства Тюменской области по мини-футболу. Сейчас участвуем в турнире по мини-футболу на призы МФК "Тюмень". Дальше – больше, как говорится! – сообщает тренер победителей Виктор Богданов.

В первый день на тобольском поле прошел матч между командами "Тура-2008" и "Тобол", после них сыграли ребята из команды "Мечта" и "ДЮСШ" (Тюменский район). Заключительный день был богат на игры, состоялось сразу четыре матча. На стадионе "Тобол" сразились спортсмены "ДЮСШ" и "Туры-2008", затем состоялась встреча между футболистами "Тобола" и "Мечты". После них на поле вышли команды "Тура-2008" и "Мечта", завершил соревновательный день матч между игроками из Тюменского района и Тобольска.