В Тюменской области проходит конкурс профессионального мастерства среди специалистов физкультуры и спорта

Один из самых значимых и актуальных конкурсов профессионального мастерства между специалистами физической культуры и спорта в Тюменской области пройдет в 2021 году в 15-й раз.

Конкурс продлится до 19 ноября и пройдет в дистанционном формате на платформе Zoom по следующим номинациям:

– Физическая культура (специалисты дошкольных учреждений);

– Подготовка спортивного резерва (тренеры-преподаватели, тренеры спортивной подготовки);

– Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства (специалисты общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, спорторганизаторы, инструкторы по физической культуре и/или инструкторы по спорту, фитнес-тренеры).

Призеры получат крупные денежные призы: 50 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч - за второе и 20 тысяч - за третье.

Помимо конкурсной комиссии выступления участников оценивает альтернативное жюри. По решению альтернативного жюри в каждой номинации определяется победитель и награждается дипломом.

Победители и призеры награждаются дипломами Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 октября отправить в печатном виде информационную карту участника и согласие на обработку персональных данных.

Документы принимаются по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5 (ГАУ ТО "ОСШОР"). Телефон: 8 (3452) 344-583. Подробности можно найти по ссылке.