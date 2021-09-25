Хоккеисты из тюменского "Рубина" сыграют на выезде

Фото пресс-службы ХК "Рубин"

Выездная серия матчей ждет ХК "Рубин" в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Тюменский клуб проведет четыре поединка в гостях, а затем возобновит домашние игры.

29 сентября "Рубин" сыграет в Перми с "Молотом", 1 октября – в Нефтекамске с "Торосом", 3 октября – в Альтемьевске с "Нефтяником". Завершится турне 5 октября в Ижевске матчем с "Ижсталью". Для болельщиков будут организованы трансляции.

Напомним, в этом сезоне у команды был только один выездной матч - в Ханты-Мансийске. Хоккеисты вышли на лед с действующим чемпионом "Югрой", но в итоге уступили в овертайме со счетом 2:3. В межсезонье "Рубин" встречался с "Нефтяником" и "Торосом" - в Альметьевске на Almet Oilers Cup. С "Молотом" - на домашнем турнире, посвященном Дню образования Тюменской области.

В стартовавшем регулярном чемпионате ВХЛ "Рубин" провел шесть матчей, выиграл в четырех, в том числе в одном – по буллитам. Команда набрала 9 очков и входит в первую десятку турнирной таблицы. Лидером пока является "Молот", пишет "Вслух.ру".

Домашние матчи "Рубин" возобновит с 10 октября. На льду Дворца спорта предстоят поединки в том числе с сильными соперниками из Санкт-Петербурга: "Динамо СПб" и "СКА-Нева".