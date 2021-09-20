В Тюмени назвали лучших киберспортсменов

18:10 20 сентября 2021
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Фестиваль Tyumen Cyber Fest 2021 завершился 19 сентября финальными играми. победителями стали  55 геймеров из разных городов страны. Сильнейшие разделили между собой призовой фонд в миллион рублей.

"Я рассчитываю, что киберспортивные мероприятия в Тюмени нас ждут еще в огромном количестве. Именно ваш интерес к киберспорту и геймингу позволяет организовывать подобные прекрасные события и показывать, что это массовое явление. За этим будущее", – поделился впечатлениями на церемонии закрытия вице-президент Федерации компьютерного спорта России Алексей Шемякин.

Председатель Тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко поблагодарил всех участников этого события за интерес и неравнодушное отношение к киберспорту:

Поздравляю наших победителей. Я очень рад, что с каждым годом нам удается сделать для фестиваля чуть больше. Мне очень приятно, что в финальном турнире по CS:GO сражались две тюменские команды. Сегодня на фестивале впервые появились команды профессионалов, которые являются примером для любителей киберспорта и компьютерных игр. Все это потому, что вы посещаете наши мероприятия и занимаетесь киберспортом.

Определены также победители косплей-конвента, который каждый раз сопровождает тюменский киберфест. В нем участвовали около пятидесяти человек, зрителям особенно запомнились кентавр Лунара из игры Heroes of the Storm, капитан Джек Воробей и инопланетный симбиот Веном.

Гости мероприятия получили возможность встретиться с легендами киберспорта. Комментаторы PGG, Smile, MintGod и Jam пообщались с поклонниками на автограф-сессии. В рамках финала каждого дня проходил шоу-матч между победителями в Dota 2 и CS:GO и звёздными командами PuckChamp и Team Singularity.

На участие в Tyumen Cyber Fest 2021 было подано более 2 тысяч заявок от любителей киберспорта из Тюменской области, Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону и других городов. На фестивале провели более 200 игр в пяти видах программы: Dota 2, CS:GO, FIFA, Guilty Gear Strive и NHL. В официальной группе события "ВКонтакте" болельщики посмотрели прямые трансляции игр более 770 000 раз.

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В Dota 2 победила команда Cybertourist, на втором месте команда Lazy Guys, на третьем – команда Vorpal Swords, четвёртое место – команда Siberian.

в NHL все призы у тюменцев: первый – Владимир Ремзов, второй – Константин Иванов, третий – Даниил Мадьяров.

В CS:GO лидирует команда KabaniyUdar, команда Nekoma вторая, команда Pokushal - на третьем месте, на четвертом –  Inactive Brodyagi.

В Guilty Gear Strive первое и третье места у екатеринбуржцев Александра Лепихина и Егора Ленкова, второй – Леонид Юрченко из Перми.

В FIFA первое и третье места у тюменцев Владислава Фильчукова и Романа Соболя, второй – Евгений Сулимов из Ишима.

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Победители косплей-конвента

Гран-при – Nika

Лучший пошив – Cotton Candy

Лучшее командное выступление – "Мухобойка-нипочем"

Лучший крафт – Sishka14

Лучший костюм из игры – Лисий хвост

Лучший костюм из западного Geek-направления – Капитан Серёга

Лучший костюм из Аниме – Злобный Пи  

Теги: фестивали
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