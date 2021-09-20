Тюменская сборная по боксу стала лучшей на соревнованиях в Ишиме

В ишимской спортивной школе прошла матчевая встреча команд Ишима и Тюмени. 34 боксера сражались за звание лучшего в различных весовых категориях – от 48 кг до 90 кг. После 17 боев в турнире "стенка на стенку" с небольшим преимуществом победу одержала команда из Тюмени со счетом 8:9.

"Бои были зрелищные и бескомпромиссные, интрига в командном зачёте оставалась до последних пар. И только в заключительных поединках определился победитель", — сообщают организаторы.

Боксеры, показавшие хорошую подготовку, были отмечены специальными призами. Так, памятный подарок с логотипом Федерации бокса получили воспитанница тюменской спортивной школы №3 Карина Муртазина и воспитанник детско-юношеского центра "Пламя" Дмитрий Цибуревкин.

Статуэтку за лучшую техническую подготовку завоевали тюменцы Егор Лебедев, Лев Шульгин и ишимец Виктор Крюков.

На соревнования заявились спортсмены от 13 до 17 лет. Для сборной команды Тюмени была организована экскурсия в музей Ишима. Боксерам рассказали о важнейших страницах истории и познакомили с интересными экспонатами, сообщили в депспорта.