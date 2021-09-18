В Легкоатлетическом манеже прошел первый день Tyumen Cyber Fest 2021

Более 1 500 участников со всей России приехали на Tyumen Cyber Fest 2021, чтобы побороться за миллион рублей. Торжественное открытие фестиваля в офлайн-формате и первая часть программы прошли сегодня в Легкоатлетическом манеже, завтра участников и зрителей ждет не менее интересный и насыщенный впечатлениями день.

"Развитие киберспорта в Тюменской области начиналось с небольшой частной инициативы четыре года назад. Сначала мы собрали сообщество увлеченных людей. А потом, в 2017 году, у нас прошло большое событие в Технопарке, где было принято решение объединить силы и сделать так, чтобы это движение стало развиваться. С тех пор мы выросли до масштабных ивентов", – рассказал на открытии киберфеста директор регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

Вице-президент Федерации компьютерного спорта России Алексей Шемякин отметил, что Тюменская область доказала, что можно делать подобные мероприятия зрелищно и интересно:

То, что происходит в Тюменской области, влияет не только на развитие киберспорта в регионе, но и в целом на развитие технологических направлений в стране. Тюмень не побоялась – это был первый регион, который принял у себя официальное международное соревнование, внесенное в единый календарный план Министерства спорта. Это первый регион, который показал, что это можно делать не просто качественно, а еще и зрелищно и интересно.

За главный приз участники из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону, Тюмени и других городов сражаются в пяти дисциплинах: FIFA, Guilty Gear Strive, CS:GO, Dota 2 и NHL.

"В Тюмени больше 120 тысяч человек, увлекающихся компьютерными играми и компьютерным спортом. Только по нашим соревнованиям прошло порядка 10 тысяч человек. Это огромное сообщество!" – сообщил председатель тюменского областного отделения Федерации киберспорта России Роман Чуйко.

На фестивале есть зона косплей-конвента, где участники преображаются в десятки любимых персонажей. Одним из самых ярких костюмов стал мощный кентавр, привлекший к себе внимание всех зрителей. Напомним, участников косплей-конвента тоже оценивает жюри и распределяет выигрыш в 200 000 рублей по семи номинациям.

1 /5

Итоги мероприятия подведут 19 сентября на заключительном дне фестиваля. Посмотреть матчи и узнать промежуточные результаты состязаний все желающие могут в соцсетях турнира:

https://vk.com/resf72

https://vk.com/tcf2018

https://vk.com/club162258080

https://www.instagram.com/resf72/