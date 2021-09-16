В Тюмени пройдут соревнования по тхэквондо

Областной чемпионат 19 сентября соберет около 100 тхэквондистов из Тюмени, Тобольска, Тюменского, Бердюжского, Ярковского и Викуловского районов. Соревнования пройдут в "Олимпии" (ул. Пржевальского, д.37).
"Олимпийский вид спорта, корейское боевое искусство, особенностью которого является возможность использования в бою ног для ударов и бросков, покажет все мастерство и подготовку участников соревнования", - уверены в депспорта.
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