Тюменский боксер вошел в основной состав сборной страны, завоевав бронзу на чемпионате России

Эмин Хатаев стал бронзовым призером чемпионата России по боксу, который состоялся в Кемерово. По итогам турнира Эмин вошел в основной состав спортивной сборной команды Российской Федерации по боксу, сообщает областной депспорта.

Мастер спорта Российской Федерации, студент Тюменского государственного университета, воспитанник спортивной школы "Прибой" Эмин Хатаев завоевал "бронзу", сражаясь в самой тяжелой и престижной весовой категории – свыше 92 кг. В полуфинальном поединке подопечный Павла Корсакова и Леонида Абрамова уступил на тот момент действующему чемпиону страны - Ярославу Дроничеву из сборной Югры.

Леонид Абрамов отметил, что завоевать "бронзу" чемпионата России – большое достижение для парня 2000 года рождения, а для тюменского бокса – это несомненный успех.

Достойно представил регион и ишимский боксер Эрик Ражев. Он вошел в восьмерку (всего 32 спортсмена) сильнейших в весовой категории до 67 кг. Он провёл три боя, в двух из которых одержал победу. Первый поединок Эрик на "отлично" провел со спортсменом из Краснодара Георгием Шутовым, второй бой выиграл у москвича Ильи Иванова. В борьбе за выход в полуфинал уступил раздельным решением судей спортсмену из Чечни Тархану Идигову. По итогам чемпионата ишимский боксер зачислен в резервный состав сборной России.

К соревнованиям был допущен 341 боксёр из 57 субъектов Российской Федерации. Поединки проходили в 13 весовых категориях.