Первенство России по триатлону принесло медали юным тюменцам

В Красноярске завершились Чемпионат и Первенство России по триатлону в дисциплине "дуатлон". В рамках Первенства в возрастной категории 13-14 лет тюменские спортсмены сумели завоевать сразу две медали.

Дуатлон - вид спорта, включающий в себя этап бега, затем этап велогонки и затем ещё один этап бега. Участникам 2007-2008 годов рождения предстояло преодолеть поочередно дистанцию 2 км бегом, 8 километров на велосипеде и затем снова бегом 1 км.

В результате тюменские атлеты показали отличные результаты: второе место занял Мирон Батырев, а лучшим с результатом 00:23:39 стал Алексей Трофименко, спортсмен СШ №4. Отметим, что в конце июля этого года Алексей выиграл бронзу этапа Кубка Федерации триатлона России по триатлону-спринт в Перми.

На соревнованиях Алексей Трофименко выступал под руководством тренера по триатлону Областной спортивной школы олимпийского резерва Наталии Сушковой.