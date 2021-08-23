Скоростник из Ишима взял серебро на первенстве мира по скалолазанию

Воспитанник спортшколы Ишима Данил Уколов стал серебряным призером первенства мира по скалолазанию среди юниоров, сообщили в администрации города.
Данил уверенно опередил своих соперников. В финалах ими стали украинец Максим Яковлев (6,42 против 8,06), японец Хаджийе Такеда (6,11 против 6,14), а в полуфинале Уколов победил итальянца Джакопо Стефани на фантастическую одну тысячную долю секунды (5,929 против 5,930).
Золото взял россиянин Ярослав Пашков, опередив Уколова на 9 сотых – 5,80 против 5,89. Бронза досталась Лоуренс Богешдорфер из Австрии.
Для ишимской школы скалолазания это историческая медаль. Тренирует спортсмена Данила Максим Рябов, обмечают в гордаминистрации.
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