Занятия по вольной борьбе проводят в селе Малышенка Голышмановского округа

Фотографии Голышмановской спортивной школы олимпийского резерва.

Филиал Голышмановской спортивной школы олимпийского резерва открыт в школе села Малышенка. У тренера Ирины Дубасовой занимаются больше 60 сельских ребят. Многие из них уже выступают на районных, региональных и российских соревнованиях.

"У нас созданы хорошие условия для тренировок, есть даже спортивная площадка на свежем воздухе. В основном, занимаются младшие школьники, но есть и ребята постарше. Среди них дети из соседних деревень. Конечно, не все выдерживают нагрузку, но большинство юных борцов остаются и добиваются неплохих результатов", - поделилась тренер.

В числе воспитанников Ирины Дубасовой - шесть призёров первенства УрФО по вольной борьбе и два кандидата в мастера спорта. Сама тренер в школьные годы активно занималась разными видами спорта, а в студенчестве всерьёз увлекалась борьбой. Ирина - мастер спорта по вольной борьбе, участница международных турниров. Имеет награды разного достоинства за первенства России, Европы и мира, самая весомая среди них – серебряная медаль, завоёванная на чемпионате Европы в Турции. Для неё лично самая памятная награда получена на первенстве России в Ставрополье, когда она, будучи юниором, в борьбе со взрослыми женщинами получила бронзу, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".