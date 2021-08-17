Ирина Соболева: главное в бодибилдинге - дисциплина и грамотный тренер

Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области

Осенью в Тюмени пройдет 33-й Чемпионат России по бодибилдингу. Это масштабное событие соберет сильнейших спортсменов не только области, но и страны.

Одной из почетный участниц станет Ирина Соболева – вице-чемпионка России, абсолютная чемпионка Свердловской и Челябинской областей, чемпионка Тюмени и Тюменской области и вице-чемпионка Уральского федерального округа и Сибири. Своими жизненными принципами и ожиданиями от грядущих соревнований спортсменка поделилась в интервью пресс-службе Федерации бодибилдинга Тюменской области.

- В этом виде спорта вы уже не первый год. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш путь?

- В бодибилдинг я пришла в 2018 году, но первый мой старт состоялся только в 2019. Целый год я посвятила подготовке, потому что пришла с недостаточным количеством мышц. Мой тренер Анна Фирсова-Котова с самого начала сказала, что нам нужно много работать, чтобы выйти на сцену. Мои первые соревнования прошли в Ханты-Мансийске, где я стала Вице-чемпионкой ХМАО.

- Что самое сложное при подготовке к соревнованиям?

- К соревнованиям я готовлюсь уже не один сезон и даже не могу сказать, что для меня в этом есть что-то сложное. Для меня это давно стало образом жизни, как проснуться утром и открыть глаза. Обычная стандартная процедура – сложного уже нет.

- А какой процесс, наоборот, кажется наиболее приятным?

- Весь процесс подготовки для меня приятный, но особенно я люблю видеть свой результат в зеркале. Еще я очень люблю позирование, когда начинается период подготовки, я начинаю активно заниматься. Это очень важный момент, один из ключевых, и, наверное, это доставляет мне особое удовольствие. Сейчас я уже веду группы и сама учу девчонок, как вести себя на сцене и как подать то, что вы сделали в течение периода подготовки.

- Расскажите, что вас вдохновляет в этом виде спорта?

- Я думаю, что каждого спортсмена, в том числе и меня, вдохновляют новые победы и достижения. Именно они дают стимул и силы, чтобы двигаться дальше. А еще меня вдохновляет мой тренер – женщина, которой я восхищаюсь и у которой я учусь побеждать и быть женщиной. Фитнес-модели – очень женственная, красивая и грациозная категория. У нас два выхода – один в платье, а другой в сплошном купальнике. Настоящее удовольствие для глаз зрителей.

- Какой совет вы могли бы дать девушкам, которые хотят попробовать себя в этой дисциплине?

- Самое главное в подготовке к соревнованиям в любой категории, конечно же, наше желание, но ключевое слово – дисциплина. А еще очень важно выбрать для себя грамотного, знающего, лучшего, по своим ощущениям, тренера и доверять ему полностью, тогда, соблюдая все его рекомендации, он приведет вас к победе.

- И, наконец, один из главных вопросов в ближайшие месяцы - чего ожидаете от Чемпионата России, который пройдёт осенью в Тюмени?

- Я всегда выхожу на старт без ожиданий, потому что ожидания это в какой-то степени несбыточные надежды и мечты. В спорте никогда нельзя предугадать результат, а я не хочу разочаровываться и не люблю это делать, поэтому у меня всегда боевой настрой на победу, но без ожиданий. Все, что нужно и необходимо делать – я делаю. Знаете, я всегда придерживаюсь правила – "Делай что должен, и будь что будет".