Юлия Каплина: "Я просто не имею права опускать руки и переживать!"

Фото предоставлено департаментом спорта ТО

Вернувшаяся в Тюмень из Токио участница Олимпийских Игр Юлия Каплина рассказала о том, почему ей не удалось побороться за медали и о планах на будущие победы.

Для участия в Олимпийских играх Юлии пришлось пройти сложные отборочные соревнования и наряду со скоростью, в которой она специализируется, проявить себя дополнительно еще в двух видах дисциплин – боулдеринг и трудность.

Российскую сборную команду по данному виду представляли 3 спортсмена, в том числе, Каплина Юлия - Заслуженный мастер спорта России по скалолазанию. Юлия по сумме баллов заняла 17 строчку итогового протокола, что не позволило ей пробиться в финальную часть соревнований.

Каплуна рассказала, что повлияло на ее результаты в Токио:

"Скажу сразу, что вариантов лезть вполсилы не было. Надо было показать лучшее время среди всех спортсменов, а не соперничать с кем-то конкретно.

Много факторов повлияло на результат: и жара, и влажность. К тому же это был первый международный старт, в котором отсутствовал опробовательный раунд. Он нужен для того, чтобы спортсмены познакомились с трассой. Это было странно, и мы все вопросы, конечно, задали. Сейчас мы обратились в федерацию, чтобы на следующей Олимпиаде в Париже эта ситуация не повторилась. Первая мысль, когда я еще не успела спуститься вниз, была: "Это все". Это буквально доля секунды, когда ты понимаешь, что все закончилось. Я понимала, что единственный шанс попасть в финал – это выиграть свою дисциплину. Я вложила все силы в этот забег, и буквально на последнем шаге все сорвалось: нога ушла не туда. Все мои близкие переживали за меня. Целый час после этой досадной ошибки я проплакала. Но надо было как-то собраться и выйти дальше на старт.

Я постараюсь сделать все, чтобы отобраться на игры в Париже. Это будет непросто, потому что у нас много сильных скоростников.

Сейчас у меня будет два дня отдыха, а затем подготовка к Чемпионату мира, который пройдет в Москве уже через месяц. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку! Ее было столько, что я просто не имею права опускать руки и переживать. Что есть, то есть, теперь надо работать дальше".

Безусловно, опыт участия в таких значимых для спортсменов соревнованиях необходим, важен, чтобы к следующим Олимпийским играм 2024 года в городе Париже (Франция), где скорость будет представлена как отдельная дисциплина в скалолазании, чувствовать себя уверенней! У Юлии высокие шансы на победу, поскольку она является действующей мировой рекордсменкой в дисциплине "скорость", отмечают в областном департаменте физической культуры, спорта и допобразования.