ХК "Рубин" станет участником турнира чемпионов Almet Oilers Cup

Фото пресс-службы ХК «Рубин»

Тюменский хоккейный клуб станет одним из четырех участников турнира чемпионов "Almet Oilers Cup-2021", который состоится 12-14 августа в Альметьевске. Соперники будут достойные.

Все четыре клуба, которые выйдут на лед, уже становились чемпионами ВХЛ ранее. Сам ХК "Рубин" был лучшим в сезоне 2010-2011 годов.

Согласно расписанию матчей, опубликованному на сайте ВХЛ, 12 августа тюменцам предстоит выйти против местного "Нефтяника", который побеждал в сезоне 2015-2016 годов. 13 августа состоится матч с "Торосом" из Нефтекамска, который трижды становился обладателем Кубка Петрова. 14 августа противником станет "Югра" - чемпион прошлого сезона, пишет "Вслух.ру".

До начала основного сезона ХК "Рубин" также примет турнир у себя дома. Он будет посвящен Дню образования Тюменской области и состоится с 27 по 29 августа. В нем примут участие "Омские крылья", "Молот" из Перми, "Челмет" из Челябинска.

Отметим, в нынешнем сезоне главным тренером "Рубина" стал бывший капитан команды Денис Ячменев.