Тюменцы цветами встретили участницу Олимпиады в Токио

09:15 03 августа 2021
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Участница Олимпийских Игр в Токио, тюменская пловчиха Елизавета Клеванович вернулась домой. В аэропорту спортсменку встречал родители, тренер Елена Юрченко, коллеги-спортсмены, журналисты, директора областного и городского департаментов спорта Евгений Хромин и Сергей Борисевич.

В свои 19 лет Елизавета впервые участвовала на Олимпийских Играх, выступала 24 июля в командной эстафете кроль 4х100,  показала свой лучший результат 54.97. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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