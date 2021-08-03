Тюменцы цветами встретили участницу Олимпиады в Токио

Участница Олимпийских Игр в Токио, тюменская пловчиха Елизавета Клеванович вернулась домой. В аэропорту спортсменку встречал родители, тренер Елена Юрченко, коллеги-спортсмены, журналисты, директора областного и городского департаментов спорта Евгений Хромин и Сергей Борисевич.
В свои 19 лет Елизавета впервые участвовала на Олимпийских Играх, выступала 24 июля в командной эстафете кроль 4х100, показала свой лучший результат 54.97. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru