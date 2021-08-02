Тюменским трюкачам обещают подарить мячики

Департамент спорта Тюменской области в честь Дня физкультурника решил провести конкурс между любителями футбольного фристайла. Самые ловкие получат спортивные мячи, сообщается на официальной странице департамента в "ВКонтакте":

Друзья! Каждый из нас хотя бы раз в жизни брал в руки мяч. В преддверии Дня физкультурника предлагаем поиграть в #ТрюкBALL и выиграть настоящий 🏀спортивный мяч!

Участвовать могут все желающие лично или в команде, возрастных ограничений нет. Конкурс проводится среди участников группы депспорта, участник должен репостнуть из группы сообщение о конкурсе, записать трюк с мячом и выложить видео в комментариях к посту.

Самые интересные ролики организаторы обещают постить в своих новостных лентах "ВКонтакте", Instagram и Тик-Ток. Победителей определят по наибольшему количеству лайков 13 августа.