В футбольной перестрелке тюменцы взяли верх

Футбольный клуб "Тюмень" в 1/128 финала Бетсити Кубка России взял верх над пермской "Звездой".
Как сообщает пресс-служба клуба, основное время завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти тюменцы реализовали все свои попытки, а наш голкипер Станислав Антипин парировал удар пермяка Руслана Щербина.
Итак, 5:4 – "Тюмень" идёт дальше, в следующем раунде она сыграет с командой "Динамо-Барнаул", которая в 1/128 финала в Омске взяла верх над "Иртышом". Хозяина поля определит жеребьёвка.
Фото: Михаил Калянов / fc-tyumen.ru
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