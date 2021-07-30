В футбольной перестрелке тюменцы взяли верх

20:35 29 июля 2021
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Футбольный клуб "Тюмень" в 1/128 финала Бетсити Кубка России взял верх над пермской "Звездой".

Как сообщает пресс-служба клуба, основное время завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти тюменцы реализовали все свои попытки, а наш голкипер Станислав Антипин парировал удар пермяка Руслана Щербина.

Итак, 5:4 – "Тюмень" идёт дальше, в следующем раунде она сыграет с командой "Динамо-Барнаул", которая в 1/128 финала в Омске взяла верх над "Иртышом". Хозяина поля определит жеребьёвка.   

Фото: Михаил Калянов / fc-tyumen.ru

Теги: ФК Тюмень , футбол
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