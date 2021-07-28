Олимпийскую сборную России по скалолазанию поддержат фан-контестом в Тюмени

Скалолазы со всей страны поддержат олимпийскую российскую сборную по скалолазанию, приняв участие в соревнованиях Deep Water Climbing. Первый в России фан-контест по скалолазанию над водой пройдет в Тюмени 31 июля. Участникам соревнований предстоит пройти 14-метровую трассу на уровне 6 метров над водой без страховки. Соревнования пройдут в импровизированной дисциплине "трудность на скорость" в вечернее время под искусственным освещением в онлайн формате. Зрителям прямой трансляции обещают эффектные падения в воду: застройка площадки проведения подразумевает сложные инженерные и технические решения. Скалодром частично установлен на водный пантон, частично на подвешенную конструкцию. Необходимую глубину водоема наращивают искусственно.

Соревнования пройдут в двух зачетах: среди спортсменов профи и любители из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени и других городов. Все участники получают допуск к соревнованиям после получения отрицательного результата теста на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

"Подобных соревнований в России ещё не было, в то время, как за рубежом это уже отработанная практика. Формат соревнований привлёк большое количество заявок от спортсменов со всей страны, нам пришлось проводить отбор, чтобы соблюсти все ограничительные меры и провести соревнования в безопасном формате", – прокомментировал Иван Шмонин, глава команды организаторов Extreme Team.

Своим участием в DEEP WATER CLIMBING спортсмены поддержат российских атлетов Андрея Рубцова, Викторию Мешкову и тюменку Юлию Каплину, которые 3-6 августа представят российскую сборную по скалолазанию на Олимпийских играх в Токио.

"Старт Deep Water Climbing стоит посмотреть, чтобы познакомиться с новым для Олимпийских игр видом спорта. Такой необычный формат соревнований в Тюмени передаёт зрелищность скалолазания, что способствует его популяризации и привлекает молодежь. Верю, что наши спортсмены и будущее поколение российской сборной по скалолазанию будут выигрывать олимпийские медали для нашей страны", – поделился Станислав Кокорин, трёхкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию.

За финалами соревнований можно будет наблюдать онлайн – для этого в 23:00 по местному времени на площадке официальной социальной сети проекта "ВКонтакте" будет запущена прямая трансляция.

Проект реализовывается при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Администрации города Тюмени. Организатор – команда Extreme Team.