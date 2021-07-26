Тюменцы с ОВЗ сыграли в городки

Фото - спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Шанс»

В рамках реализации проекта "Школа спортивной адаптации" клуб инвалидов "Шанс" провел соревновние по городкам. Учасвовали в нем 30 человек с ограниченными возможностями здоровья, члены клуба и окружных организаций Всероссийского общества инвалидов.

Игра прошла на специальной площадке Комсомольского сквера. Участники соревновались командами и по отдельности.

"Члены нашей организации и клуба уже пробовали себя в городошном спорте в прошлом году, когда мы проводили спортивные выходные в экопарке. Возможность поиграть снова появилась благодаря проекту "Школа спортивной адаптации", ставшему победителем конкурса грантов администрации, и поддержке региональной Федерации городошного спорта", – рассказали Вслух. ру в региональном отделении Всероссийского общества инвалидов.

Помимо городков, тюменцы с ОВЗ играют в боулинг, парабадминтон, стритбол, настольные спортивные игры, участвуют в турпоходах и соревнованиях по рыбалке. Спортсменам помогают квалифицированные специалисты.