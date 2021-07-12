Тюменские спортсмены стали бронзовыми призерами этапа Кубка России по триатлону

Этап Кубка России по триатлону завершился в Железногорске в эти выходные. В состязаниях приняли участие 214 спортсменов разных регионов России.
Во втором этапе Всероссийских соревнований "Кубок ФТР" в дисциплине триатлон-спринт в категории юниоры 16-19 лет спортсмен Областной спортивной школы олимпийского резерва Иван Сушков завоевал бронзу. Спортсмен показал результат 01:02:43.
Спортивная гонка прошла на городских локациях: сначала заплыв на 750 м, который сменился велогонкой на 20 км. Завершалась гонка беговой дистанцией на 5 км.
В категории юноши 13-14 лет воспитанник тюменской спортшколы №4 Алексей Трофименко стал бронзовым призером, показав результат 00:26:51 на следующих дистанциях: плавание 300 м, велосипед 8 км, бег 2 км.
Сопровождал спортсменов тренер по триатлону Арсен Казарян.
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